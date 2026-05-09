Una chiazza di petrolio sta emergendo nel tratto di mare vicino all’isola di Kharg, un’area nota per il suo ruolo come terminale per l’esportazione di greggio. La chiazza si sta ampliando e si può osservare chiaramente dalla costa. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi per contenere l’espansione della chiazza. Per ora, non ci sono ancora dettagli su cause o conseguenze immediate.

Una chiazza di petrolio si sta espandendo al largo dell’isola iraniana di Kharg, importante terminale per l’esportazione di greggio. Secondo il New York Times e immagini satellitari, la macchia copriva già oltre 52 km² e si stava dirigendo verso sud, in direzione delle acque saudite. Non è ancora nota la causa dello sversamento.Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato di attendere a breve una risposta da Teheran sulla proposta americana. Il presidente americano desidera chiudere rapidamente il conflitto con l’Iran per evitare di restare impantanato in Medio Oriente e per non compromettere il vertice della prossima settimana in Cina.....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la diretta. Una chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg: il sospetto inquietante

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