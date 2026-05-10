Iran immagini dal satellite vicino all' isola di Kharg mostrano enorme chiazza di petrolio nel Golfo Persico

Immagini satellitari provenienti dall'Iran mostrano una vasta chiazza di petrolio nel Golfo Persico vicino all’isola di Kharg. La chiazza si estende in mare aperto e si nota chiaramente dalle rilevazioni aeree e satellitari. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza o sulle cause dell’emergenza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una vasta chiazza di petrolio al largo dell’Iran è stata individuata dai satelliti nel Golfo Persico. Le immagini, scattate l’8 maggio nei pressi dell’isola di Kharg mostrano uno sversamento che secondo le prime stime coprirebbe circa 71 chilometri quadrati di mare. Enormi le preoccupazioni ambientali in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta. Chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg Perché Kharg è importante per il petrolio Cosa dicono sulla vicenda il Pentagono e Teheran L'impatto ambientale nel Golfo Persico Chiazza di petrolio vicino all’isola di Kharg Immagini satellitari scattate l’8 maggio mostrano quella che sembra a tutti gli effetti una fuoriuscita di petrolio che copre circa 71 chilometri quadrati di superficie.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Iran, immagini dal satellite vicino all'isola di Kharg mostrano enorme chiazza di petrolio nel Golfo Persico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Iran, le immagini satellitari che mostrano una chiazza di petrolio proveniente da KhargLe immagini satellitari esaminate dall’Associated Press mostrano quella che sembra essere una chiazza di petrolio nel Golfo Persico proveniente dal... Iran, la diretta. Una chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg: il sospetto inquietanteUna chiazza di petrolio si sta espandendo al largo dell’isola iraniana di Kharg, importante terminale per l’esportazione di greggio. Argomenti più discussi: Iran, la chiazza di petrolio vicino Kharg vista dal satellite; La Cnn svela i danni inferti dall’Iran, un quadro allarmante: Usa superiori ma non intoccabili; La sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di Kharg; Battaglia navale a Hormuz. Verso una nuova escalation nel Golfo?.