Iran il muro dei super rivoluzionari frena Trump | chi sono i fanatici che sabotano l' accordo con gli Usa
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Trump si aspettava una riposta, ma da Teheran non è arrivato nessun commento. E lo stallo prosegue. Lo stretto di Hormuz è ancora bloccato, anche se oggi - riferisce Reuters - una petroliera del Qatar carica di gas naturale liquefatto potrebbe riuscire a passare per dirigersi verso il Pakistan.🔗 Leggi su Today.it
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Trump minaccia un'escalation militare se salta l'accordo con l'Iran
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