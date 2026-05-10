L'Iran partecipa ai Mondiali, ma si apre un caso legato ai visti: i documenti necessari non sono ancora stati consegnati. Il presidente della Federazione iraniana ha dichiarato di essere alla ricerca di un volo charter dalla Turchia per raggiungere la sede della competizione. La situazione dei visti sembra complicare la partenza della squadra, con i dettagli ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito quando i giocatori arriveranno in Qatar.

"Gli americani non hanno ancora rilasciato i visti a nessuna squadra, ed è già troppo tardi. Stiamo cercando un volo charter affinché la nazionale iraniana di calcio possa volare direttamente dalla Turchia agli Stati Uniti". A dare l'allarme è il presidente della federcalcio dell'Iran, Mehdi Taj, che ieri aveva annunciato la partecipazione della nazionale al Campionato del Mondo 2026. Taj, ritenuto vicino alle Guardie della Rivoluzione Islamica, la settimana scorsa era stato fermato subito dopo l'arrivo a Toronto, in Canada, per il congresso Fifa ed era stato rispedito a casa. Ieri l’agenzia di stampa ufficiale Irna ha ufficializzato la partecipazione al Mondiale e precisato che le procedure per i visti legate al torneo sono state completate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iran ai Mondiali ma scoppia il caso visti: "non sono ancora arrivati"

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