L’Iran parteciperà ai Mondiali, anche se il caso canadese ha suscitato ulteriori interrogativi. Donald Trump ha espresso il suo appoggio alla partecipazione della nazionale iraniana, mentre il presidente della FIFA ha confermato ufficialmente la presenza del team nel torneo. La questione ha attirato l’attenzione generale, creando tensioni e riflettendo le controversie legate alla qualificazione e alle decisioni prese in ambito internazionale.

L’intervento di Trump sull’Iran ai mondiali. L’Iran giocherà i Mondiali, almeno per ora. Donald Trump ha detto di essere favorevole alla partecipazione, mentre Gianni Infantino ha confermato ufficialmente la presenza della nazionale. Ma il caso diplomatico avvenuto in Canada riapre interrogativi concreti. La vicenda della partecipazione iraniana sta trasformando in un nodo politico oltre che sportivo. La domanda ora è una: cosa succederà davvero quando la squadra dovrà entrare negli Stati Uniti? La posizione ufficiale: via libera da Trump e Fifa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato con tono diretto la questione: “Se lo ha detto Gianni, per me va bene”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Iran ai Mondiali, Trump apre e Infantino conferma: ma il caso Canada riaccende i dubbi

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