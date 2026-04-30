Infantino gela l’Italia | L’Iran sarà ai Mondiali Usa ma scoppia un caso diplomatico

Il presidente della FIFA ha dichiarato che l'Iran parteciperà ai Mondiali negli Stati Uniti, nonostante le tensioni e le incertezze emerse negli ultimi mesi. La sua affermazione ha suscitato reazioni contrastanti e ha alimentato un caso diplomatico tra le diverse nazioni coinvolte. Le autorità italiane, che avevano espresso preoccupazioni sulla presenza dell'Iran, si trovano ora a dover gestire le conseguenze di questa presa di posizione ufficiale.

Roma, 30 aprile 2026 – Il numero uno del calcio globale prova a dare rassicurazioni, ma le contraddizioni sulla partecipazioni dell'Iran ai prossimi Mondiali continuano ad aumentare. Mentre Infantino apre il Congresso Fifa ribadendo che “il team parteciperà e giocherà le sue tre partite come previsto”, alla riunione non è presente la delegazione di Teheran: il presidente della federcalcio iraniana Mehdi Taj, assieme agli altri due dirigenti che lo accompagnavano, è stato respinto alla frontiera dal Canada, e giunto a Toronto ha dovuto reimbarcarsi su un aereo per la traversata in senso inverso dell'Atlantico. Il respingimento di Taj si lega al fato che in passato aveva avuto un ruolo di dirigente delle Guardie della Rivoluzione, i pasdaran, che il Canada ritiene organizzazione terroristica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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