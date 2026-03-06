arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in sardegna aggredita dal dirigente

Un'arbitra di 17 anni è stata picchiata e colpita con schiaffi e pugni da un dirigente durante una partita giovanile in Sardegna. L'episodio si è verificato mentre la ragazza stava svolgendo il suo ruolo in campo, davanti a spettatori e altri partecipanti, senza che ci siano state ulteriori provocazioni. La giovane arbitra ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica.

Schiaffi e pugni all’arbitro. Una ragazza di 17 anni è stata aggredita da un dirigente durante una partita di calcio giovanile in Sardegna. L’arbitra è finita al pronto soccorso, ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni. La Lega nazionale dilettanti ha definito l’episodio di “estrema gravità”, l’aggressore è stato squalificato per cinque anni. Arbitra minorenne presa a schiaffi e pugni L'aggressione durante una partita giovanile in Sardegna Dirigente squalificato per cinque anni La società contesta la ricostruzione dei fatti Arbitra minorenne presa a schiaffi e pugni L’episodio è avvenuto lo scorso 28 febbraio a Monserrato, in provincia di Cagliari, durante la partita del campionato Allievi Under 17 fra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch. 🔗 Leggi su Virgilio.it

