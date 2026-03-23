CARRARA È grave il ciclista di 46 anni che ieri mattina è stato investito da un’auto in viale delle Pinete, nel tratto di competenza del Comune di Carrara. Erano le 8,39 di quella che sembrava una domenica mattina tranquilla, quando è scattato l’allarme al 118 per uno scontro che ha visto coinvolto un uomo di 46 anni mentre procedeva a piedi conducendo la propria bicicletta a mano. Chi è intervenuto per soccorrerlo ha subito capito che la situazione era grave e si è subito temuto il peggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nella corsia lato monti, in direzione Massa-Sarzana, quando è stato colpito dal cofano di un’auto in transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista investito da un’auto nel viale delle Pinete 45enne trasferito d’urgenza all’ospedale di Pisa

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