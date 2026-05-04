Investe una ciclista in Slovenia | triestino multato

Un uomo triestino di 63 anni è stato sanzionato dalla polizia slovena dopo aver investito una ciclista di 62 anni, originaria della Repubblica Ceca. L’incidente è avvenuto in Slovenia, e il conducente è stato multato in seguito alle verifiche delle autorità locali. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un triestino di 63 anni è stato multato dalla polizia slovena dopo aver investito una ciclista di 62 anni originaria della Repubblica Ceca. I fatti, come descritto dalla questura di Capodistria, sono avvenuti verso le 12:30 di ieri 3 maggio a Dane pri Sežani, lungo la strada che conduce verso.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Passeur triestino fermato in Slovenia: tre migranti a bordo della Mercedes, arrestatoL'uomo, un settantenne, è stato controllato nei giorni scorsi dalla polizia slovena nei pressi di Crni Kal, alle spalle della valle dell'Ospo. Auto investe ciclista in via Belisario: gravissima una 49enneMilano, 17 marzo 2026 – Un drammatico schianto è avvenuto oggi a Milano poco prima delle 13 in via Belisario. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Investe un ciclista e ne picchia un altro: nel Vco continua la caccia alla Opel nera; Investe un ciclista e scappa: grave un uomo, ricerche in corso; Investe un ciclista e aggredisce l’amico: caccia al pirata della strada; Colpita da un'auto a Muggia: ciclista 69enne all'ospedale (VIDEO). Investe una ciclista in Slovenia: triestino multatoI fatti sono avvenuti ieri 3 maggio nella prima periferia di Sežana. L'uomo è stato portato nella stazione di polizia di Isola, dove gli è stata notificata la sanzione ... triesteprima.it Pirata della strada investe un ciclista e aggredisce l’altro, poi fuggeDopo un pericoloso sorpasso e un vivace battibecco, nel Verbano un pirata della strada investe un ciclista e ne aggredisce un altro. laprovinciadibiella.it RE-CALL Siponto, chi investe: Rotice cambia pelle a Lido Nettuno, Spagnuolo darà nuova vita a hotel Panorama del Golfo Leggi la notizia completa https://www.lattacco.it/it/economia/62-i-nodi-dello-sviluppo/51555-siponto-chi-investe-rotice-cambia-pell - facebook.com facebook Neva SGR società di #venturecapital di Intesa Sanpaolo investe nel fondo Vertis Venture per sostenere l’innovazione nel #Mezzogiorno: supporto a startup, investimenti e networking per la crescita dell’ecosistema e delle imprese innovative #IntesaSanpaolo x.com