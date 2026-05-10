Investigatori ex Pg Barbaini suggerì a Poggi come fermare l’indagine su Sempio

Gli investigatori hanno rivelato che un ex pubblico ministero ha suggerito a un collega di fermare un’indagine su una persona coinvolta in un'inchiesta. Si parla anche di un’altra ex sostituta procuratrice di Milano, che in passato ha lavorato presso la Dda, e di un consigliere regionale coinvolto nelle indagini. Le informazioni sono emerse durante le attività investigative in corso.

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