Investigatori ex Pg Barbaini suggerì a Poggi come fermare l’indagine su Sempio
Gli investigatori hanno rivelato che un ex pubblico ministero ha suggerito a un collega di fermare un’indagine su una persona coinvolta in un'inchiesta. Si parla anche di un’altra ex sostituta procuratrice di Milano, che in passato ha lavorato presso la Dda, e di un consigliere regionale coinvolto nelle indagini. Le informazioni sono emerse durante le attività investigative in corso.
Viene tirata in ballo anche l’ex sostituto pg di Milano, e prima pm della Dda, Laura Barbaini nell’informativa dei Carabinieri di Milano agli atti dell’indagine dei pm di Pavia, ieri chiusa, secondo cui sarebbe stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi e non l’allora fidanzato Alberto Stasi, condannato definitivamente per l’omicidio. “A poco più di un mese dalla notizia della riapertura delle indagini” pavesi, nel maggio dell’anno scorso, “la preoccupazione della difesa dei Poggi – si legge nell’atto –, espressa testualmente dalle parole della famiglia, è quella di trovare un modo per bloccare l’indagine!“. “Qui, del resto, si introduce un altro dato importante: questa via, infatti, sarebbe stata indicata agli avvocati dei Poggi – proseguono gli investigatori – (ndr.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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