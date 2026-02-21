Lo scontrino e l’alibi crollato di Sempio La pg Barbaini | Prova che non ha commesso l’omicidio

Andrea Sempio aveva uno scontrino in mano nel giorno dell’omicidio di Garlasco, ma ora questa prova si rivela un indizio che lo coinvolge. La pubblica accusa Barbaini spiega che quell’estratto rappresenta un elemento che mette in discussione la sua versione dei fatti. Lo scontrino, trovato tra le sue cose, si trasforma così in un dettaglio cruciale nel caso. La vicenda prosegue con nuovi sviluppi e approfondimenti.

Lo scontrino di Andrea Sempio, da alibi a grave indizio di colpevolezza contro l'indagato per il delitto di Garlasco. Perché sebbene la difesa del 37enne si affanni a sottolineare come quel ticket del parcheggio di Vigevano delle 10.18 del 13 agosto 2007 non abbia alcuna rilevanza investigativa contro Sempio, che invece lo ha consegnato il 4 ottobre 2008 ai carabinieri per localizzarsi lontano dalla villetta di via Pascoli mentre Chiara Poggi veniva massacrata, sono proprio i suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, a porre l'accento sulla genuinità di quell'indizio. Nei giorni scorsi, hanno arbitrariamente depositato sia il ticket del 13 che quello del 14 alla Procura di Pavia, per confutare fantasiose ricostruzioni dei media su una fantomatica falsificazione dello scontrino, che non ha alcun riscontro investigativo nell'impianto accusatorio contro Sempio, in cui invece avrebbe un gran peso la circostanza che il 37enne, nel momento in cui avrebbe consegnato ai carabinieri uno scontrino di un'altra persona, ha fornito un alibi falso.

Lo scontrino e l’alibi crollato di Sempio. L’allora pm Muscio: "Prova che non ha commesso l’omicidio"Andrea Sempio ha visto sfumare il suo alibi quando è emerso uno scontrino datato nella stessa ora del delitto, indebolendo la sua versione dei fatti.

