Garlasco Ex Pg Laura Barbaini suggerì a Poggi come fermare l' indagine su Sempio le rivelazioni dei carabinieri di Milano
Durante le indagini condotte dai carabinieri di Milano, è emerso che un ex pubblico ministero avrebbe suggerito a un avvocato di intervenire per bloccare l’indagine su un imputato coinvolto in un caso di omicidio. Nell’informativa depositata ai magistrati di Pavia si specifica che questa persona avrebbe consigliato un metodo per interrompere le attività investigative. La documentazione raccoglie dettagli sulle conversazioni e sui comportamenti attribuiti alla ex magistrato.
Nell'informativa agli atti dell'indagine dei pm di Pavia viene rivelato che "sarebbe stata Laura Barbaini a suggerire di far intervenire formalmente la Procura Generale di Milano, quasi a ipotizzare un potere censorio sulla legittima attività dell'autorità giudiziaria di Pavia" "Fu l'ex procu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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