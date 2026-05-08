Garlasco Ex Pg Laura Barbaini suggerì a Poggi come fermare l' indagine su Sempio le rivelazioni dei carabinieri di Milano

Durante le indagini condotte dai carabinieri di Milano, è emerso che un ex pubblico ministero avrebbe suggerito a un avvocato di intervenire per bloccare l’indagine su un imputato coinvolto in un caso di omicidio. Nell’informativa depositata ai magistrati di Pavia si specifica che questa persona avrebbe consigliato un metodo per interrompere le attività investigative. La documentazione raccoglie dettagli sulle conversazioni e sui comportamenti attribuiti alla ex magistrato.

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