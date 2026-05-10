Intesa sicurezza tra Provincia e Questura

La Provincia e la Questura hanno firmato un accordo per migliorare la sicurezza nella zona. L’intesa prevede l’organizzazione di corsi di formazione specializzata, sessioni di addestramento per le forze dell’ordine e pattugliamenti congiunti. Questi interventi mirano a garantire una presenza più efficace delle forze di sicurezza e a coordinare meglio le operazioni sul territorio. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della prevenzione e del controllo.

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