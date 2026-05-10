Intesa sicurezza tra Provincia e Questura
La Provincia e la Questura hanno firmato un accordo per migliorare la sicurezza nella zona. L’intesa prevede l’organizzazione di corsi di formazione specializzata, sessioni di addestramento per le forze dell’ordine e pattugliamenti congiunti. Questi interventi mirano a garantire una presenza più efficace delle forze di sicurezza e a coordinare meglio le operazioni sul territorio. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della prevenzione e del controllo.
Un’intesa per rafforzare la sicurezza sul territorio attraverso addestramento, formazione specialistica e pattugliamenti coordinati. È questo il cuore dell’accordo siglato tra la Provincia di Varese e la Questura, con l’obiettivo di rendere ancora più stretta la collaborazione tra le forze impegnate nel presidio del territorio. L’accordo consentirà alla Polizia di Stato di utilizzare gli spazi del Centro Polifunzionale di Emergenza, in particolare l’area delle Fontanelle, per attività di addestramento operativo. Un contesto che permetterà agli agenti di esercitarsi simulando situazioni reali, migliorando così preparazione e capacità d’intervento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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