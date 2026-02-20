Impianti rifiuti intesa tra la Provincia e l' Arpac per i controlli
Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, e il direttore generale dell’Arpac, Stefano Sorvino, hanno firmato una convenzione per aumentare i controlli sugli impianti di rifiuti nella zona. Questa intesa mira a migliorare la sorveglianza e garantire il rispetto delle norme ambientali. Nel 2026, i controlli saranno più frequenti e mirati, coinvolgendo tecnici e ispettori. La collaborazione tra enti si concentrerà sulla verifica delle autorizzazioni e sulla prevenzione di problemi ambientali.
Mattinata interamente dedicata all'ambiente per il presidente Colombiano: vertice con l'Università e Prefettura per nuovi insediamenti e bonifiche L’accordo consolida un percorso già avviato con risultati significativi nel 2025, anno in cui, grazie al lavoro congiunto tra Settore Ambiente, Polizia Provinciale e Arpac, sono stati controllati 41 impianti di gestione rifiuti. In diversi casi sono emerse irregolarità che hanno portato a sequestri, sanzioni e denunce, a conferma di un’azione concreta e incisiva contro le attività non conformi. Nella seconda metà dell’anno, inoltre, è stata istituita una task force permanente composta da tecnici ed esperti ambientali, a testimonianza della volontà dell’Ente di rendere strutturale l’attività di contrasto agli illeciti.🔗 Leggi su Casertanews.it
