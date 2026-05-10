Interrogatorio Sempio i dubbi dei pm e l’ammissione di Cassese | ‘Quell’orario andava inserito’
Durante l'interrogatorio, l'avvocato di Cassese ha ammesso che l'orario indicato nel verbale avrebbe dovuto essere inserito, sollevando dubbi tra i pm. Nuovi aspetti emergono sui passaggi mancanti nel verbale di Sempio, mentre il caso di Garlasco si riapre con ulteriori interrogativi su quanto accaduto. La vicenda continua a essere al centro di attenzione, con investigazioni che si protraggono nel tentativo di chiarire i dettagli.
Il delitto di Garlasco continua a riaprirsi su fronti sempre nuovi. Dopo la nuova indagine che vede Andrea Sempio al centro dell’attenzione della Procura di Pavia, sotto i riflettori finiscono ora anche le modalità con cui vennero gestiti alcuni interrogatori chiave e diversi atti delle precedenti indagini. Uno degli aspetti più discussi riguarda proprio quel lungo interrogatorio durante il quale Sempio avrebbe accusato un malore, tanto da richiedere – secondo le ricostruzioni – l’intervento del 118. Eppure, nel verbale ufficiale non comparirebbe alcun riferimento né all’interruzione né all’arrivo dei soccorsi. Un dettaglio che la Procura considera particolarmente delicato nell’ambito delle nuove verifiche sul caso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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