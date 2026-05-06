In questi giorni, la Procura di Pavia ha avviato una serie di audizioni che coinvolgono diversi soggetti, tra cui Andrea Sempio e Marco Poggi. La procedura riguarda un'indagine in corso e mira a raccogliere informazioni dai testimoni. Mentre la convocazione di Sempio è già avvenuta, sono ancora in programma ulteriori interrogatori. I dettagli delle indagini restano riservati, e al momento non sono stati resi noti eventuali sviluppi.

In questi giorni la Procura di Pavia vuole sentire tutti. Non solo Andrea Sempio, ad oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi nella villetta di Via Pascoli in quell’ormai lontano 13 agosto 2007 (oltre al già condannato in via definitiva, Alberto Stasi ), ma anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. E le cugine, le gemelle Paola e Stefania Cappa. Durante la trasmissione Ignoto X, rotocalco d’approfondimento dei casi di cronaca nera di La7, condotto da Pino Rinaldi, c’è stato un ospite d’eccezione, cioè Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi. Rinaldi ha chiesto a Redaelli quale sia lo stato d’animo di Marco Poggi. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47576930 Queste le sue parole: "Non ho avuto contatti con i familiari, ho appreso della notizia pochi minuti fa, comunicatami tra l’altro da un vostro collega della carta stampata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio e Marco Poggi, rumors: il piano dei pm per incastrarli durante l'interrogatorio

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