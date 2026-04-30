La criminologa Roberta Bruzzone ha commentato la convocazione di Andrea Sempio da parte della Procura di Garlasco, esprimendo dubbi sul movente sessuale nel caso. La Procura ha deciso di ascoltare Sempio nel quadro delle indagini in corso. La notizia della sua audizione è stata resa nota di recente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contenuti dell'interrogatorio. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in fase di sviluppo.

Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Milano per il 6 maggio, nell’ambito della riapertura delle indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Roberta Bruzzone ha commentato la notizia evidenziando alcune sue perplessità riguardo al “movente sessuale”. I dubbi di Roberta Bruzzone In un post su Facebook, Roberta Bruzzone parla di “criminologia dell’impalpabile“, ironizzando sulla possibilità di istituire questa nuova disciplina riguardo al caso Garlasco. “Abbiamo il movente sessuale che più che un elemento probatorio sembra un’entità metafisica che aleggia, si intuisce, forse si immagina – è il dubbio della criminologa – ma appena provi ad afferrarlo sparisce come nebbia al sole.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, i dubbi di Roberta Bruzzone sul movente sessuale di Andrea Sempio: "Mi spiego l'interrogatorio"

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