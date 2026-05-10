Internazionali Ruud difende Sinner | Lui impressionante non è un robot

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, Casper Ruud ha vinto il suo incontro nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, battendo in due set il tennista ceco Jiri Lehecka e qualificandosi per gli ottavi di finale. In questa occasione, il tennista norvegese ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Jannik Sinner, definendolo impressionante e sottolineando che non si tratta di un robot.

(Adnkronos) – Casper Ruud 'difende' Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista norvegese ha battuto il ceco Jiri Lehecka in due set nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, raggiungendo gli ottavi di finale. Al termine della partita Ruud ha parlato proprio dei risultati di Sinner: "Ho giocato contro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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