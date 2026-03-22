Jannik Sinner risponde con classe a Fonseca | Ha ragione a dire che sono un robot Detto da lui…

Jannik Sinner ha commentato le parole di Joao Fonseca, riconoscendo che è giusto definirlo un robot, come ha detto il tecnico brasiliano dopo aver visto lui e Carlos Alcaraz in campo. La discussione è nata dopo un confronto tra l'azzurro e il giovane spagnolo, con Fonseca che aveva fatto questa affermazione. Sinner ha risposto con un tono che trasmette calma e sicurezza.

Jannik Sinner ha risposto a Joao Fonseca dando ragione al talento brasiliano nel suo confronto tra l'azzurro e Carlos Alcaraz: "Lo ha detto dopo aver incontrato me e Carlos. io sono così, una spiegazione perfetta". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Joao Fonseca perde con Alcaraz e fa la differenza con Sinner: “Jannik sembra un robot”Dopo la sconfitta al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz, il giovane brasiliano Joao Fonseca ha spiegato in cosa è diverso il numero... Leggi anche: João Fonseca sfida Jannik Sinner con al polso un Rolex da collezione Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner, a Indian Wells, risponde sul campo a chi parlava di crisi; Diretta Daniil Medvedev - Jannik Sinner - Singolare Maschile - Indian Wells Open 2026; Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells; Sinner trionfa a Indian Wells: Medvedev ko in due set. Miami, Sinner replica a Fonseca con classe e se ne va in crociera: incontrarlo costa 6.800 euro (almeno)Miami, Sinner replica a Fonseca: Su me e Alcaraz ha ragione lui. Jannik a luglio in crociera con Cahill e Vagnozzi: incontrarlo costa 6.800 euro (almeno). sport.virgilio.it Ci risiamo, uno spettatore disturba Sinner e Dzumhur a Miami: il bel gesto di Jannik a rete con il bosniacoAncora problemi con uno spettatore per Jannik Sinner, stavolta durante il match di secondo turno che lo vede impegnato contro Damir Dzumhur al Masters 1000 di Miami. Un evento simile si era già verifi ... msn.com “LA VERSIONE MIGLIORE DI ME STESSO” 24 set consecutivi vinti nei Masters 1000, al 1° posto all-time insieme a Nole… e ancora si parla di miglioramenti Jannik è semplicemente diverso #Tennis #MiamiOpen #Sinner #WeAreTennis facebook "LA SPIEGAZIONE DI JOÃO È STATA PERFETTA" Jannik Sinner ha commentato a TennisChannel le parole di João Fonseca, che dopo la sconfitta contro Alcaraz aveva confrontato l'azzurro e lo spagnolo. Il brasiliano, infatti, aveva descritto Sinner come un x.com