Sinner senza senso | difende due smash e il pubblico impazzisce per lui

Durante una partita di tennis, il pubblico ha assistito a un momento spettacolare in cui il giocatore italiano ha recuperato due smash dell’avversario con due difese sorprendenti. Dopo aver reagito con un intervento in extremis, ha concluso lo scambio con un passante che ha sfiorato la linea di fondo. Questa azione ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Questo punto di Sinner sta facendo il giro del web: dopo due smash di Michelsen, Jannik riesce a difendere miracolosamente e a terminare lo scambio in suo favore con un passante che sfiora la linea. La partita finirà poi 7-5 7-6 per l'altoatesino: clicca qui per gli highlights completi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner senza senso: difende due smash e il pubblico impazzisce per lui Articoli correlati Sinner-Alcaraz, lo scambio estremo: angoli irreali, il pubblico impazzisceCarlos Alcaraz ha battuto in due set Jannik Sinner, con il punteggio di 7-5, 7-6, nella partita-esibizione disputata a Seul, la loro prima sfida del... Scambio infinito, Djokovic stremato a terra! E il pubblico impazzisceDjokovic e Draper hanno dato spettacolo a Indian Wells nella notte, con un bellissimo 4-6 6-4 7-6 (5) che ha regalato i quarti all'inglese nel Master... Contenuti e approfondimenti su Sinner senza senso difende due smash e... Argomenti discussi: Bertolucci: Stupito dai ko di Alcaraz, ma sono certo che si riprenderà; Panatta perde la calma in diretta tv e asfalta tutti: Sinner in crisi? Ragazzi, ma davvero.... Poi attacca la Spagna.