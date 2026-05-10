Internazionali Roma 2026 programma oggi 10 maggio | Musetti in chiaro su TV8 sfide da non perdere al Foro Italico

Oggi al Foro Italico si svolge una giornata intensa degli Internazionali d’Italia, con numerosi incontri di ATP e WTA. Tra i protagonisti ci sono anche vari tennisti italiani che affrontano sfide importanti davanti al pubblico romano. La giornata include anche la trasmissione in chiaro su TV8 di un match di Musetti, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le partite dal vivo. L’evento si conferma come uno dei momenti principali del torneo.

Domenica di grande tennis al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia, con un programma ricchissimo tra ATP e WTA e tanti azzurri protagonisti davanti al pubblico di Roma. La prima domenica del torneo è tradizionalmente una delle giornate più attese e anche quest’anno il calendario regala match di altissimo livello sui campi della Capitale. LEGGI ANCHE:– Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati: ecco quanto costa il biglietto Grande attenzione soprattutto per Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo in un match che sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Riflettori puntati pure su Elisabetta Cocciaretto, chiamata all’impresa contro la polacca Iga Swiatek nella sessione serale del Centrale.🔗 Leggi su Funweek.it

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