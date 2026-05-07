Oggi, 7 maggio 2026, gli Internazionali di Roma 2026 vedono in campo diversi tennisti italiani, tra cui Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. La giornata si svolge con partite che coinvolgono vari giocatori del paese, offrendo agli appassionati italiani l'opportunità di seguire il torneo dal vivo o in televisione. La manifestazione si svolge nella capitale, attirando pubblico e media da tutto il mondo.

Gli Internazionali di Roma 2026 entrano nel vivo oggi, 7 maggio 2026. Tanti gli italiani in campo a partire da Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il 30enne romano affronta al primo turno l’australiano Alexei Popyrin, mentre l’azzurra se la vedrà con Leolia Jeanjean. C’è un solo precedente tra le due, vinto dalla 30enne toscana sulla coetanea di Montpellier. A familiar walk onto Centre Court?? Berrettini’s seventh Rome main draw #IBI26 @atptour pic.twitter.comTC5Vt95DCZ — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026 Sempre oggi in campo anche Mattia Bellucci, Federico Cinà e si giocherà anche il derby azzurro tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, oggi tocca a Berrettini e Paolini: tutti gli italiani in campo e dove vederli

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