Internazionali Roma 2026 gli italiani in campo oggi Orari e guida tv | Musetti anche su Tv8
Oggi agli Internazionali d’Italia sono in campo quattro giocatori italiani. La giornata si svolge con diversi incontri previsti nel programma, e tra gli appuntamenti c’è anche la partecipazione di Musetti, che sarà visibile anche su Tv8. La competizione si svolge nella capitale e coinvolge numerosi tennisti provenienti da tutto il mondo. Gli orari degli incontri e la copertura televisiva sono stati comunicati ufficialmente.
Roma, 10 maggio 2026 - Saranno quattro gli azzurri impegnati oggi, domenica 10 maggio, agli Internazionali d'Italia. Nel tabellone maschile, spazio a Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, a caccia del pass per gli ottavi di finale. Il primo a scendere in campo, non prima delle 15 sul Centrale, sarà il carrarino, atteso dal duello con Francisco Cerundolo. In parità il bilancio dei precedenti: 1-1, con il nostro portacolori a imporsi nel 2022 ad Amburgo e con l'argentino - che al Foro Italico è reduce dall'affermazione ai danni del cileno Alejandro Tabilo - a prendersi la rivincita due anni dopo nella finale del Croatia Open Umag. Ricordiamo che Musetti al debutto a Roma ha mandato al tappeto il francese Giovanni Mpetshi Perricard.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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