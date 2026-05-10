Internazionali Roma 2026 gli italiani in campo oggi Orari e guida tv | Musetti anche su Tv8

Oggi agli Internazionali d’Italia sono in campo quattro giocatori italiani. La giornata si svolge con diversi incontri previsti nel programma, e tra gli appuntamenti c’è anche la partecipazione di Musetti, che sarà visibile anche su Tv8. La competizione si svolge nella capitale e coinvolge numerosi tennisti provenienti da tutto il mondo. Gli orari degli incontri e la copertura televisiva sono stati comunicati ufficialmente.

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