Lorenzo Musetti si appresta a scendere in campo agli Internazionali di Roma sulla terra rossa. Dopo aver superato Giovanni Mpetshi Perricard nei 32esimi di finale, l’italiano affronterà il prossimo avversario, Juan Cerundolo. Il match si svolgerà davanti al pubblico di casa, che si aspetta di vedere Musetti proseguire la sua corsa nel torneo.

La terra rossa degli Internazionali d’Italia si prepara a essere calcata da Lorenzo Musetti. L’azzurro, reduce dal successo su Giovanni Mpetshi Perricard nei 32esimi, sarà spinto dal tifo del pubblico di casa per provare ad andare quanto più lontano possibile nel torneo. Oltre al toscano, oggi in campo tantissimi altri italiani, impegnati nel singolare e nel doppio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Musetti-Cerundolo, tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 100526 15:00 Fine diretta: 100526 17:00 15:00 100526 Musetti-Cerundolo, i precedenti Se si esclude la partita che sta per iniziare, Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si sono incontrati tre volte in carriera.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, è l’ora di Musetti: la sfida con Cerundolo – La diretta

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