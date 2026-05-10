Internazionali Roma 2026 Cobolli e Arnaldi fanno impazzire il pubblico

Durante la giornata degli Internazionali d’Italia a Roma, l’attenzione del pubblico si è concentrata su Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, oltre ai già noti Jannik Sinner. I due giovani giocatori italiani hanno mostrato buone prestazioni sui campi capitolini, attirando l’interesse degli spettatori presenti. La partecipazione di Arnaldi e Cobolli ha lasciato il segno tra gli appassionati di tennis, che hanno seguito con attenzione le loro sfide durante la giornata.

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Non c’è solo Jannik Sinner nei cuori degli appassionati di tennis. Oggi agli Internazionali d’Italia, a Roma, è la giornata di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Entrambi impegnati in allenamento, hanno dato spettacolo per un pubblico che ormai stravede per loro. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Cobolli e Arnaldi fanno impazzire il pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali Roma 2026, bagno di folla per ArnaldiBagno di folla al Foro Italico per Matteo Arnaldi che supera il secondo turno degli Internazionali battendo la testa di serie numero 6 del tabellone,... Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026... Argomenti più discussi: Cobolli parte bene: Atmane ko in due set; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Cobolli: Quest'anno mi presento a Roma con meno pressione e con più autostima.