Al Foro Italico, Matteo Arnaldi ha incontrato un grande afflusso di pubblico dopo aver vinto il secondo turno degli Internazionali contro la sesta testa di serie del torneo, Alex de Minaur. La partita ha attirato numerosi spettatori, che hanno assistito con entusiasmo alla sua vittoria. La manifestazione si svolge nel contesto della prova di tennis maschile a Roma, con molti appassionati presenti sugli spalti.

Bagno di folla al Foro Italico per Matteo Arnaldi che supera il secondo turno degli Internazionali battendo la testa di serie numero 6 del tabellone, Alex de Minaur. Una vittoria che il sapore dell’impresa perchè Arnaldi ha prima rimontato il primo set perso 4-6 per poi vincere gli altri due 6-7 6-4. Una maratona durata quasi tre ore accompagnata da un pubblico in delirio per lui. Reduce dal successo al Challenger di Cagliari, il ligure ore affronterà l’astro nascente Rafael Jodar. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, bagno di folla per Arnaldi

Notizie correlate

Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026...

Atp Roma, per Jannik Sinner primo allenamento e bagno di folla al Foro ItalicoJannik Sinner è sceso in campo per il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un’ora e mezza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: ll primo allenamento di Jannik sul campo n.5: un bagno di folla… a distanza; Tutti pazzi per Sinner: bagno di folla a Roma, quando ci sarà l'esordio e a che ora; Djokovic agli Internazionali di Roma 2026: Su premi Slam sosterrò i giocatori; La rincorsa di Cadenasso: in sei mesi da oltre n.500 agli Internazionali di Roma.

Bagno di folla a Roma per l'allenamento di Sinner e CobolliUn altro bagno di folla in attesa dell'esordio in notturna. Solo posti in piedi, e nemmeno tanti, per l'allenamento tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli sul campo 5, lo stesso che ha ospitato in passato ... ansa.it

Quando e dove vedere l'esordio di Sinner agli Internazionali BNL d'Italia 2026Il tennista altoatesino debutterà nel weekend nel torneo del Foro Italico. Resta da definire soltanto l'orario, si va verso il turno serale, per la partita del numero uno del ranking ... romatoday.it

Prizmic-Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma - facebook.com facebook

Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta LIVE #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com