Internazionali Roma 2026 Arnaldi fa l’impresa | l’azzurro batte in tre set De Minaur

Al terzo turno degli Internazionali di Roma 2026, Matteo Arnaldi ha vinto in tre set contro l’australiano De Minaur, nella BNP Paribas Arena. Arnaldi, che ha contribuito alla vittoria della Coppa Davis nel 2023 insieme a Jannik Sinner, ha affrontato un avversario di alto livello in una partita molto combattuta. La sfida si è conclusa con il successo dell’azzurro, che ora avanza nel torneo.

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Matteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026 battendo in tre set, in una sfida ad altissimo livello, nella BNP Paribas Arena, l’australiano Alex De Minaur (n.8 ATP) con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4 in un’ora e 57'. Arnaldi se la vedrà con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar. Upset. but not for the local crowd??????Matteo Arnaldi takes out seed No. 6 De Mìnaur and will face Jodar in the next round??#IBI26 pic.twitter.commcVsJN9A8j New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De Minaur Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per l’impresa, è durissima! LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole il 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Largo il rovescio difensivo di De Minaur. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arnaldi al secondo turno: Munar battuto in tre set; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario, programma in chiaro, streaming. Internazionali d'Italia Roma 2026, oggi Musetti, Darderi, Arnaldi, Tyra Grant e Basiletti: a che ora e dove vedere le partite in tvIl toscano, numero 2 d'Italia, semifinalista nel 2025, debutta contro Giovanni Mpetshi Perricard. Arnaldi in mattinata sfida De Minaur, Cocciaretto contro Navarro ... today.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur live, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... leggo.it #Prizmic- #Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma x.com Sinner, chi è Sebastian Ofner: primo avversario agli Internazionali Roma 2026. #lapresse #Sinner #internazionaliRoma Leggi l'articolo qui : https://www.lapresse.it/sport/tennis/2026/05/08/sinner-chi-e-sebastian-ofner-primo-avversario-agli-internazionali-roma- facebook