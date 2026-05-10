Internazionali quando gioca Sinner con Popyrin? Data orario e dove vederla in tv

Le partite degli Internazionali di tennis 2026 continuano con diversi match in programma. Tra questi, spicca l'incontro tra il tennista italiano e l’avversario australiano, previsto per una determinata data e orario. La sfida si svolgerà in uno dei campi principali del torneo e sarà trasmessa in diretta televisiva. I dettagli sulle modalità di visione sono stati comunicati dagli organizzatori e pubblicati sui canali ufficiali.

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