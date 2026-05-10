Internazionali quando gioca Sinner con Popyrin? Data orario e dove vederla in tv
Le partite degli Internazionali di tennis 2026 continuano con diversi match in programma. Tra questi, spicca l'incontro tra il tennista italiano e l’avversario australiano, previsto per una determinata data e orario. La sfida si svolgerà in uno dei campi principali del torneo e sarà trasmessa in diretta televisiva. I dettagli sulle modalità di visione sono stati comunicati dagli organizzatori e pubblicati sui canali ufficiali.
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali 2026? Il tennista azzurro ha superato il secondo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 e ora se la vedrà, al terzo turno, con l'australiano Alexei Popyrin, già mattatore di Matteo Berrettini al primo punto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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