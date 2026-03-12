Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells e sfiderà Alexander Zverev. La partita si giocherà in una data ancora da definire, con orario e modalità di visione disponibili tramite tv e streaming. La sfida tra i due giocatori si svolgerà nell’ambito del torneo americano, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e se la vedrà col tedesco Alexander Zverev. Ottima prova dell'azzurro che travolge il californiano Tien in un'ora e 6 minuti (6-1, 6-2) alzando notevolmente i giri del motore. Una partita controllata dall'inizio alla fine, nonostante qualche piccolo rischio a inizio secondo set dove deve salvare due palle break. Per il resto tutto liscio per l'azzurro che rende facile una partita che alla vigilia era tutt'altro che scontata contro un avversario in grande forma che a 20 anni si sta affermando tra i grandi del circuito. Adesso Sinner si prepara alla semifinale che potrebbe regalargli la prima finale in questo 2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca? Sfiderà Zverev in semifinale a Indian Wells: data, orario e dove vederla (tv e streaming)

