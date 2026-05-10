Internazionali Musetti soffre con Cerundolo ma conquista gli ottavi | Roma significa tanto

Da cdn.ilfaroonline.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha superato il terzo turno degli Internazionali d’Italia, battendo un avversario argentino che gli ha reso difficile la partita. Nonostante le difficoltà, il tennista italiano è riuscito a conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Dopo aver concluso il match, ha dichiarato che l’esperienza a Roma ha un significato particolare per lui, senza però fornire dettagli aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 10 maggio 2026 – Soffre Lorenzo Musetti in partita con l’argentino Francisco Cerundolo, al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Ha accusato alcuni fastidi alla gamba sinistra ed è poi incappato in alcuni errori in campo, riuscendo, tuttavia, a portare a casa il risultato a favore. Il punteggio finale è stato quello di 7-6 (9-7), 6-4 con gli ottavi di finale, conquistati. “Volevo portare a casa questa partita a tutti i costi e andare avanti nel torneo per il mio pubblico, per i miei fan. Durante la partita ho provato tante emozioni e vincere è stata una sorta di liberazione”, ha detto Musetti, spiegando quegli occhi lucidi visti in campo, come riporta internazionalibnlditalia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Internazionali di Roma: Musetti batte Cerundolo (nonostante i crampi) e va agli ottaviIl tennista azzurro, che agli ottavi affronterà il norvegese Casper Ruud, si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (7), 6-4 in due ore e 14'...

Internazionali, Musetti con braccia e cuore sconfigge Cerundolo in due set e avanza agli ottaviLorenzo c’è, getta il cuore oltre l’ostacolo e si commuove di fronte al suo pubblico.

Argomenti più discussi: Musetti – Maestrelli, allenamento di qualità sul Pietrangeli; Internazionali, il programma dell'8 maggio: tocca a Musetti e Djokovic, dove vedere i match in tv; Musetti-Mpetshi Perricard oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali, Musetti batte Cerundolo, ora gli ottavi contro Ruud.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web