Internazionali Musetti soffre con Cerundolo ma conquista gli ottavi | Roma significa tanto

Lorenzo Musetti ha superato il terzo turno degli Internazionali d’Italia, battendo un avversario argentino che gli ha reso difficile la partita. Nonostante le difficoltà, il tennista italiano è riuscito a conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Dopo aver concluso il match, ha dichiarato che l’esperienza a Roma ha un significato particolare per lui, senza però fornire dettagli aggiuntivi.

Roma, 10 maggio 2026 – Soffre Lorenzo Musetti in partita con l’argentino Francisco Cerundolo, al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Ha accusato alcuni fastidi alla gamba sinistra ed è poi incappato in alcuni errori in campo, riuscendo, tuttavia, a portare a casa il risultato a favore. Il punteggio finale è stato quello di 7-6 (9-7), 6-4 con gli ottavi di finale, conquistati. “Volevo portare a casa questa partita a tutti i costi e andare avanti nel torneo per il mio pubblico, per i miei fan. Durante la partita ho provato tante emozioni e vincere è stata una sorta di liberazione”, ha detto Musetti, spiegando quegli occhi lucidi visti in campo, come riporta internazionalibnlditalia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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