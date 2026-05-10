Internazionali il programma di oggi | Musetti-Cerundolo dopo pranzo E la serata è tutta azzurra
Oggi agli Internazionali si gioca il match tra il numero due azzurro e l'argentino, in programma dopo pranzo, con inizio previsto alle 15. Prima di quest'incontro, sul campo centrale si sfidano Zverev e Blockx. La serata sarà dedicata a incontri con giocatori italiani, con l’attenzione puntata sul programma serale.
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Il n.2 azzurro affronta l'argentino dalle 15 in poi. Prima di lui Zverev-Blockx sul centrale. Darderi, Arnaldi e Cocciaretto animano la sessione serale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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