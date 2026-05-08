Oggi a Roma si svolge una giornata ricca di partite di tennis, con protagonisti sia tra gli uomini che tra le donne. Tra i giocatori più attesi ci sono alcuni dei nomi più importanti del circuito internazionale, mentre tra le azzurre sono in programma diverse sfide. La giornata si preannuncia intensa, con numerosi incontri che coinvolgono anche le teste di serie maschili. Il programma si sviluppa su diversi campi, offrendo spettacolo e tensione.

Finalmente è venerdì. Non tanto per l'arrivo del weekend, ma perché scenderanno in campo anche le teste di serie maschili agli Internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti, ottavo del seeding e n.2 azzurro, chiuderà la giornata sul Centrale, contro Giovanni Mpetshi Perricard non prima delle 20.30. L'azzurro è avanti 4-1 nei precedenti, avendo perso l'ultimo su cemento indoor lo scorso autunno, mentre non si sono mai affrontati sulla terra. Prima di lui, sempre in sessione serale sul Centrale, alle 19, toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. La n.41 al mondo affronterà Emma Navarro, testa di serie n.28: una partita difficile ma non impossibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali, Swiatek, Djokovic, Zverev, Jodar, Musetti e gli altri azzurri: il programma di oggi

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