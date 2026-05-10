Internazionali Fonseca contro i ‘suoi’ tifosi | Danneggiano anche me
Durante gli Internazionali d'Italia 2026, l’allenatore di una squadra brasiliana ha espresso disappunto nei confronti di alcuni tifosi della propria nazionale presenti all’evento. In particolare, ha affermato che alcuni comportamenti dei supporter stanno causando danni anche alla sua immagine e al suo lavoro. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra gli appassionati e le figure di rilievo nel mondo dello sport.
(Adnkronos) – Joao Fonseca contro. i tifosi brasiliani agli Internazionali d'Italia 2026. Il giovane tennista verdeoro è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Roma dal serbo Hamed Medjedovic, numero 67 del ranking, che si è imposto in tre set al termine di una partita folle in cui la SuperTennis Arena è stata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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