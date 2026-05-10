Internazionali Fonseca contro i ‘suoi’ tifosi | Danneggiano anche me

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, l’allenatore di una squadra brasiliana ha espresso disappunto nei confronti di alcuni tifosi della propria nazionale presenti all’evento. In particolare, ha affermato che alcuni comportamenti dei supporter stanno causando danni anche alla sua immagine e al suo lavoro. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra gli appassionati e le figure di rilievo nel mondo dello sport.

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