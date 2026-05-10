Internazionali d' Italia Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale e poi piange

Lorenzo Musetti ha superato il turno agli Internazionali d’Italia battendo l’argentino Francisco Cerundolo in due set, 7-6 e 6-4, in poco più di due ore di partita. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per gli ottavi di finale e ora affronterà Casper Ruud. Dopo aver concluso il match, Musetti ha mostrato emozione e lacrime sul campo.

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AGI - Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia. Il tennista carrarino ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo 7-6 6-4 dopo due ore e 12 minuti di gioco e adesso affronterà Casper Ruud per un posto nei quarti di finale. Musetti, semifinalista dell'edizione 2025, è riuscito a imporsi sul numero 25 del mondo con il sostegno dei 10mila spettatori del Centrale, nonostante un problema alla coscia sinistra che lo ha afflitto a più riprese.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale e poi piange ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Madrid, Musetti super con Griekspoor vince e conquista gli ottavi di finaleMadrid, 26 aprile 2026 – Lorenzo Musetti torna in campo e vince con merito a Madrid. Atp 1000 Madrid, Musetti batte Griekspoor in due set e conquista gli ottavi di finaleLorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8. Argomenti più discussi: Musetti al 3° turno: Mpetshi Perricard ko; Musetti-Mpetshi Perricard oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv; Musetti – Maestrelli, allenamento di qualità sul Pietrangeli; Musetti non ha dubbi: Il favorito agli Internazionali è Sinner.