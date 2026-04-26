Lorenzo Musetti ha vinto il suo match nel torneo ATP 1000 di Madrid, battendo in due set l’avversario Griekspoor e assicurandosi così l’accesso agli ottavi di finale. Il match si è concluso con la vittoria del tennista italiano, che ha mostrato un buon livello di gioco. Il torneo, quarto Masters 1000 della stagione, prevede un montepremi totale di 8 milioni di euro.

Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull'olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp 1000 Madrid, Musetti batte Griekspoor in due set e conquista gli ottavi di finale

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