Madrid Musetti super con Griekspoor vince e conquista gli ottavi di finale

A Madrid, Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria importante contro Griekspoor, qualificandosi per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all’italiano, che ha dimostrato concentrazione e determinazione sul campo. La sfida si è giocata domenica e ha segnato un passo avanti nel torneo per Musetti, che ora si prepara ai prossimi incontri.

Madrid, 26 aprile 2026 – Lorenzo Musetti torna in campo e vince con merito a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo, al termine di una prestazione di solidità e concentrazione. Il toscano tornerà in campo martedì 28 aprile per gli ottavi di finale, dove affronterà il ceco Lehecka per staccare il pass per i quarti. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Atp 1000 Madrid, Musetti batte Griekspoor in due set e conquista gli ottavi di finaleLorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8. Musetti c’è: vince e convince contro Griekspoor, è agli ottavi a Madrid. “Sono stato attento e lucido, senza innervosirmi”Lorenzo Musetti batte Tallon Griekspoor in due set e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Musetti e Cobolli, allenamento insieme a Madrid; Madrid, ecco il tabellone maschile; RECAP! Day 4: Sinner batte Bonzi e vola al terzo turno. Musetti avanti, Grant out; Tennis, Atp Madrid: avanzano Sinner e Musetti. Musetti batte Griekspoor in due set e vola agli ottavi a Madrid: ora c'è LeheckaLorenzo sfida l'olandese nel match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvProsegue il cammino alla Caja Màgica del carrarino, che ha superato al terzo turno Griekspoor: ecco quello che c'è da sapere sulla sua prossima partita ... corrieredellosport.it Sara Errani e Jasmine Paolini salutano Madrid. Le Azzurre vengono superate in rimonta dalla coppia tedesca Zvonareva-Siegemund a seguito di un match super equilibrato. A far la differenza qualche errore di troppo quando la pressione aumenta. Nonostant - facebook.com facebook Nico #Paz torna al Real Madrid, ecco quando sarà ufficiale la recompra dal Como x.com