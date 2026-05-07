I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia | avanti Jasmine Paolini

Da sport.quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Internazionali d’Italia di tennis hanno visto alternarsi momenti positivi e negativi per i giocatori italiani. Sulla terra battuta del Foro Italico, dieci tennisti nazionali hanno disputato partite in questa giornata, con alcuni che sono riusciti a proseguire il cammino mentre altri sono stati eliminati. Tra i risultati, Jasmine Paolini si è qualificata per il turno successivo, mentre altri azzurri hanno lasciato il torneo.

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Roma, 7 maggio 2026 - Giornata dai due volti per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia. Sulla terra battuta del Foro Italico una giornata con ben dieci tennisti azzurri in campo si è alternata tra sorrisi e delusioni.  Avanti solo Bellucci e Pellegrino nel maschile. La prima delusione di giornata arriva da Matteo Berrettini, eliminato all’esordio dall’australiano Alexei Popyrin con un netto 6-2, 6-3. Match complicato sin dai primi giochi per il romano, mai davvero in grado di entrare in partita contro un avversario più solido e continuo. Si ferma anche la corsa del giovane Federico Cinà, sconfitto dal belga Alexander Blockx. Dopo aver conquistato il primo set 6-4, l’azzurro ha subito la rimonta del rivale, che ha preso il controllo del match imponendosi 6-1, 6-3 nei successivi parziali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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