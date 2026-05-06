I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia | avanti Arnaldi e Cocciaretto

Nella giornata degli Internazionali d'Italia, il tennis italiano ha visto alcuni giocatori avanzare nel torneo, mentre altri hanno dovuto interrompere le proprie partite a causa del maltempo. Tra i protagonisti, uno ha superato il turno in singolare maschile, mentre un'altra ha conquistato la qualificazione nel tabellone femminile. La sospensione delle partite ha coinvolto diversi incontri, rendendo la giornata difficile per i tennisti in gara.

Roma, 6 maggio 2026 - Giornata a luci e ombre per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia, condizionata anche dal maltempo che ha costretto a sospendere alcuni incontri. Comunque, il bilancio complessivo offre comunque spunti interessanti in vista dei prossimi turni. I risultati degli azzurri oggi 6 maggio. Nel tabellone maschile sorride Matteo Arnaldi, che supera lo spagnolo Jaume Munar al termine di una sfida combattuta in tre set (6-3, 3-6, 6-3). L’azzurro accede così al secondo turno, dove lo attende un test di alto livello contro l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ancora in sospeso invece la partita di Federico Cinà contro il belga Alexander Blockx, interrotta a causa della pioggia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia: avanti Arnaldi e Cocciaretto Notizie correlate Nove azzurri in campo nel day-2 degli Internazionali d’Italia: Arnaldi e Cinà osservati speciale, derby Grant-PigatoSeconda giornata per il tabellone femminile e debutto per quello maschile nell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia. Leggi anche: Miami, ecco le sfide degli azzurri. Berrettini c’è, Cocciaretto con Gauff. Darderi-Arnaldi al via. Stop Musetti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; IBI 2026 – Bondioli e Basiletti le vittorie di giornata nelle ‘quali’: tutti i risultati degli azzurri; Europei Under 23 – Un finale spettacolare: l’Italia è tre volte d’oro a Cagliari! Trionfano le squadre delle sciabolatrici, degli spadisti e delle fiorettiste. Gli azzurri trionfano anche nel Medagliere per Nazioni; Italtennis al Quirinale, Mattarella esalta gli azzurri: Un esempio per tutti, protagonisti nel mondo. I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia: avanti Arnaldi e CocciarettoTyra Grant vince il derby contro Pigato. In sospeso per pioggia Cinà e Basiletti. Fuori Stefanini, Brancaccio e Urgesi ... sport.quotidiano.net Wta Roma, i risultati delle italiane: Bronzetti, Trevisan e Ruggeri ko al primo turnoStop al primo turno degli Internazionali d'Italia per Lucia Bronzetti. In tabellone grazie a una wild card, la riminese (oggi scivolata n. 173 al mondo) ha perso contro la statunitense McCartney Kessl ... sport.sky.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Elisabetta Cocciaretto in campo contro Kraus #IBI26 #6maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com In conferenza stampa Cobolli ha parlato delle sue sensazioni prima degli Internazionali Testa libera e poca pressione: e questa la ricetta di Flavio per continuare la sua impressionante crescita - facebook.com facebook