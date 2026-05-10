Internazionali d’Italia gioia Italia | Darderi rimonta e va agli ottavi!

Da sportface.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, l’Italia festeggia un risultato significativo agli Internazionali d’Italia: Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver recuperato uno svantaggio contro l’avversario. La partita si è conclusa con una rimonta di Darderi, che ha mostrato determinazione e abilità nel corso del match. La vittoria rappresenta un passo avanti nel torneo per il tennista italiano.

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È arrivata una grande soddisfazione per l’Italia a Roma: Luciano Darderi è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale dopo una grande rimonta su Paul Non è stata solo una vittoria, è stato un mix di grinta, talento e capacità di non mollare. Luciano Darderi, testa di serie numero 18, firma una rimonta da manuale agli Internazionali d’Italia, estromettendo lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore e ventiquattro minuti di battaglia. Il pass per gli ottavi è suo: ad attenderlo, il gigante Alexander Zverev, numero due del seeding. Il primo set è una lezione di cinismo: Paul non sbaglia, tiene il servizio con autorità e chiude 6-3 con una volée gelida.🔗 Leggi su Sportface.it

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