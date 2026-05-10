Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 10 maggio ordine di gioco streaming
Oggi si svolge la prima domenica degli Internazionali d’Italia 2026, un torneo che ogni anno attira molti appassionati sui campi del Foro Italico di Roma. Sono in programma diverse partite, con orari già comunicati e l’ordine di gioco definito. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming, offrendo la possibilità di seguire gli incontri anche da casa. La giornata si preannuncia ricca di incontri di rilievo per gli appassionati di tennis.
Prima domenica degli Internazionali d’Italia, normalmente un giorno estremamente frequentato con tanto, tantissimo da vedere sui campi del Foro Italico di Roma. E, com’è noto, un ambiente di quelli importanti, specialmente in un momento nel quale con gli italiani ci sarà parecchio da divertirsi in particolare nella seconda metà di giornata. Di fatto, in chiave azzurra apre Lorenzo Musetti, che chiude la sessione diurna sul Centrale contro l’argentino Francisco Cerundolo. Precedenti 1-2 (o meglio 2-2), ma gli ultimi due sono del 2024. Nel serale Elisabetta Cocciaretto cercherà di quantomeno imbastire una partita in grado di impensierire Iga Swiatek, che pure ha rischiato con l’americana Caty McNally.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streamingGiornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026.
Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters...