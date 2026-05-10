Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari 10 maggio ordine di gioco quale partita su TV8

Oggi si tengono le partite della prima domenica degli Internazionali d’Italia 2026, trasmesse in diretta televisiva. Sono previsti vari incontri con orari programmati e un ordine di gioco ufficiale. Tra le partite in programma, una sarà trasmessa anche su TV8. La giornata si svolge sui campi del Foro Italico di Roma, come di consueto, attirando un grande pubblico di appassionati.

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