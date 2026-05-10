Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari 10 maggio ordine di gioco quale partita su TV8
Oggi si tengono le partite della prima domenica degli Internazionali d’Italia 2026, trasmesse in diretta televisiva. Sono previsti vari incontri con orari programmati e un ordine di gioco ufficiale. Tra le partite in programma, una sarà trasmessa anche su TV8. La giornata si svolge sui campi del Foro Italico di Roma, come di consueto, attirando un grande pubblico di appassionati.
Prima domenica degli Internazionali d’Italia, normalmente un giorno estremamente frequentato con tanto, tantissimo da vedere sui campi del Foro Italico di Roma. E, com’è noto, un ambiente di quelli importanti, specialmente in un momento nel quale con gli italiani ci sarà parecchio da divertirsi in particolare nella seconda metà di giornata. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-SWIATEK NON PRIMA DELLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-PAUL (5° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JODAR NON PRIMA DELLE 20.30 Di fatto, in chiave azzurra apre Lorenzo Musetti, che chiude la sessione diurna sul Centrale contro l’argentino Francisco Cerundolo.🔗 Leggi su Oasport.it
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