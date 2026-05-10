Internazionali d’Italia 2026 Musetti stringe i denti e vola agli ottavi | battuto Cerundolo

Lorenzo Musetti ha superato il secondo turno agli Internazionali d’Italia 2026, battendo l’argentino Cerundolo in due set. Nonostante un problema alla coscia sinistra, il tennista italiano ha concluso la partita riuscendo ad avanzare agli ottavi di finale. Nel prossimo turno affronterà Casper Ruud, dopo aver dimostrato determinazione nonostante le difficoltà fisiche. La competizione si svolge sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

Il carrarino supera l’argentino in due set nonostante un problema alla coscia sinistra. Agli ottavi sfiderà Casper Ruud Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, il Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista azzurro supera l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7) 6-4 al termine di una partita complicata anche dal punto di vista fisico. Musetti, semifinalista nell’edizione 2025 del torneo romano, ha infatti dovuto fare i conti con un problema alla coscia sinistra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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