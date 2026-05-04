Internazionali d’Italia il sorteggio | il percorso degli azzurri a Roma possibile finale Sinner-Musetti

Oggi a Roma è stato effettuato il sorteggio del tabellone degli Internazionali d’Italia, che si svolge nella piazza principale della città. Il percorso degli azzurri è stato tracciato ufficialmente e tra le possibili finali si ipotizza uno scontro tra due tennisti italiani. La fase di eliminazione diretta è ora pronta a partire, con incontri che si giocheranno nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Definito oggi, lunedì 4 maggio 2026, il tabellone degli Internazionali d'Italia con il sorteggio di Piazza del Popolo, a Roma. Il tennista canadese Felix Auger-Aliassime e la polacca Iga Swiatek hanno composto il quadro del torneo femminile e di quello maschile del Masters 1000 di Roma, al via domani, martedì 5 maggio. Il numero uno del mondo Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen. Possibile una finale tutta azzurra con Lorenzo Musetti. Nel Wta 1000, Jasmine Paolini esordirà invece al secondo contro la vincente del match tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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