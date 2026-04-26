ATP Madrid 2026 Sinner e Musetti a caccia degli ottavi Attesa per Fonseca-Jodar

Domenica a Madrid si gioca una fase decisiva del torneo ATP. Tra i protagonisti italiani, Jannik Sinner cerca di mantenere l’imbattibilità nei Masters 1000 e di avanzare agli ottavi. Accanto a lui, anche Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo, mentre l’attenzione è rivolta anche all’incontro tra Fonseca e Jodar. La giornata vede sfide importanti che potrebbero determinare l’andamento del torneo.

Sarà una domenica importante per il tennis italiano in quel di Madrid. Torna in campo Jannik Sinner, che vuole proseguire la sua striscia di imbattibilità nei Masters 1000, cercando un posto negli ottavi di finale. Il numero uno del mondo affronterà il ventiduenne danese Elmer Moller, numero 169 della classifica mondiale ed arrivato a questo punto del torneo dopo aver superato anche le qualificazioni. Sulla carta un match che sembra abbastanza agevole per un Sinner, che ha faticato un po’ più del previsto all’esordio con il francese Benjamin Bonzi. Non solo Sinner, visto che a precedere proprio il match dell’altoatesino ci sarà quello di Lorenzo Musetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026, Sinner e Musetti a caccia degli ottavi. Attesa per Fonseca-Jodar Notizie correlate Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. ATP Madrid 2026: Moller e Griekspoor sfideranno Sinner e Musetti. Ecatombe di teste di serie, impressiona JodarNella giornata dedicata ai match della parte alta del secondo turno del tabellone di singolare maschile il torneo ATP di Madrid registra un’autentica... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Atp Madrid, i risultati di oggi: Jodar elimina De Minaur. Shelton e Vacherot out; Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunato; Programma del 26 aprile al Mutua Madrid Open 2026: Sinner di giorno; Jódar - Fonseca di notte. ATP/WTA Madrid, il programma di domenica 26: Musetti in tarda mattinata, Sinner alle 16. Fonseca-Jodar di sera!Tennis -Musetti sfiderà Griekspoor alle 12:10 circa. Nel pomeriggio, non prima delle 16, spazio al n.1 del mondo Jannik Sinner ... ubitennis.com Atp Madrid - Gli orari dei match di Jannik Sinner e Musetti. Attesa per Fonseca-JodarScattano gli incontri di terzo turno al Mutua Madrid Open nel tabellone principale maschile. Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare il danese Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni: l'a ... tennisworlditalia.com #Fonseca vs #Jodar Non vedo l’ora di vedere questa partita domani! Chissà se @LuigiAnsaloni vorrà parlarne con me domani in Foot Fault… Per voi chi vince x.com Tennis: a Madrid buon debutto per Darderi e Cobolli, cade Paolini. Attesa per Sinner, Musetti e per il match tra giovani stelle Fonseca-Jodar #ANSA - facebook.com facebook