Liti plateali tra tennisti e disturbatori agli Internazionali di Roma c'è la piaga degli scommettitori
Durante gli Internazionali d'Italia a Roma si sono verificati nuovi episodi di tensione tra tennisti e alcuni spettatori o disturbatori. In diverse occasioni, sono stati segnalati tentativi di interferire con le partite o di provocare gli atleti, portando a scontri in campo. La presenza di persone che tentano di disturbare le partite e di scommettitori coinvolti in comportamenti inappropriati resta una problematica che si ripresenta durante l'evento.
Polemiche agli Internazionali d'Italia. A Roma capita nuovamente che spettatori o forse scommettitori hanno provato a danneggiare alcuni tennisti, poi esplosi in campo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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