Liti plateali tra tennisti e disturbatori agli Internazionali di Roma c'è la piaga degli scommettitori

Durante gli Internazionali d'Italia a Roma si sono verificati nuovi episodi di tensione tra tennisti e alcuni spettatori o disturbatori. In diverse occasioni, sono stati segnalati tentativi di interferire con le partite o di provocare gli atleti, portando a scontri in campo. La presenza di persone che tentano di disturbare le partite e di scommettitori coinvolti in comportamenti inappropriati resta una problematica che si ripresenta durante l'evento.