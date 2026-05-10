Oggi agli Internazionali di Roma sono in programma diverse sfide con protagonisti italiani. Oltre a Jannik Sinner, ci saranno altri tre tennisti nazionali in campo, tra cui uno che giocherà per la prima volta sul campo centrale. La giornata si preannuncia ricca di incontri, con gli atleti italiani che cercano di avanzare nel torneo di livello internazionale.

Lunedì 11 maggio, torna in campo Jannik Sinner. Oggi l’azzurro giocherà il suo terzo turno contro Alexei Popyrin, come ultimo match sul Centrale in sessione diurna. I due scenderanno in campo non prima delle 15, in seguito a Cirstea-Noskova e Gauff-Jovic. Sarà il quarto incrocio, Sinner è avanti 2-1 dopo aver vinto gli ultimi due, mentre la vittoria dell’australiano risale al 2021. Non si sono però mai affrontati sulla terra battuta, e lo faranno a casa di Jannik, che punta a raggiungere per la quinta volta in carriera gli ottavi di finale al Foro. E sarà uno dei quattro italiani che scenderanno in campo nella giornata di oggi con questo obiettivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali di Roma il programma di oggi: Sinner e gli altri azzurri in campo

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