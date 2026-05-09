Oggi al torneo internazionale si apre con il debutto del giocatore numero uno al mondo, che scenderà in campo alle 19 sul campo centrale contro l’austriaco Ofner. Prima di lui, è in programma il match di Paolini contro Mertens. Seguiranno le sfide di Cobolli e degli altri tennisti italiani, in una giornata che si preannuncia ricca di partite.

Oggi sarà Sinner day agli Internazionali d’Italia. Arriverà finalmente il tanto atteso momento del debutto a Roma del n.1 al mondo. Jannik scenderà in campo in sessione serale, come primo match sul Centrale, alle 19. Sfiderà Sebastian Ofner: un solo precedente, a livello Challenger, vinto da un giovane Sinner nel 2019. Dunque, dopo aver giocato quasi sempre in sessione diurna a Madrid, Jannik riassaporerà il tennis nel tardo pomeriggio. Dopo di lui giocheranno Belinda Bencic e Anna Kalinskaya. Ma di giorno ci sarà comunque un’italiana sul Centrale: Jasmine Paolini scenderà in campo come secondo match, non prima delle 13, contro Elise Mertens. La belga è avanti 4-1 nei precedenti, l’unica vittoria della campionessa in carica del Foro risale a Indian Wells 2021.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali, è il giorno di Sinner. Poi Paolini, Cobolli e gli altri azzurri: il programma di oggi

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