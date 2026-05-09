Internazionali è il giorno di Sinner Poi Paolini Cobolli e gli altri azzurri | il programma di oggi
Oggi al torneo internazionale si apre con il debutto del giocatore numero uno al mondo, che scenderà in campo alle 19 sul campo centrale contro l’austriaco Ofner. Prima di lui, è in programma il match di Paolini contro Mertens. Seguiranno le sfide di Cobolli e degli altri tennisti italiani, in una giornata che si preannuncia ricca di partite.
Oggi sarà Sinner day agli Internazionali d’Italia. Arriverà finalmente il tanto atteso momento del debutto a Roma del n.1 al mondo. Jannik scenderà in campo in sessione serale, come primo match sul Centrale, alle 19. Sfiderà Sebastian Ofner: un solo precedente, a livello Challenger, vinto da un giovane Sinner nel 2019. Dunque, dopo aver giocato quasi sempre in sessione diurna a Madrid, Jannik riassaporerà il tennis nel tardo pomeriggio. Dopo di lui giocheranno Belinda Bencic e Anna Kalinskaya. Ma di giorno ci sarà comunque un’italiana sul Centrale: Jasmine Paolini scenderà in campo come secondo match, non prima delle 13, contro Elise Mertens. La belga è avanti 4-1 nei precedenti, l’unica vittoria della campionessa in carica del Foro risale a Indian Wells 2021.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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