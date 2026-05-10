Internazionali BNL d' Italia 2026 Cocciaretto eliminata

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata agli Internazionali BNL d’Italia 2026 dal torneo dopo aver perso contro Iga Swiatek al Centrale del Foro Italico. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-0 in favore della giocatrice polacca. La rappresentante italiana non è riuscita a superare il suo avversario e ha concluso il suo percorso nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui