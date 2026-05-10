Internazionali BNL d' Italia 2026 Cocciaretto eliminata
Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata agli Internazionali BNL d’Italia 2026 dal torneo dopo aver perso contro Iga Swiatek al Centrale del Foro Italico. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-0 in favore della giocatrice polacca. La rappresentante italiana non è riuscita a superare il suo avversario e ha concluso il suo percorso nel torneo.
Finisce qui la corsa di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali BNL d’Italia 2026. La tennista azzurra infatti è stata eliminata da Iga Swiatek al Centrale del Foro Italico col punteggio di 6-1, 6-0. Nel primo set non c’è partita sulla terra rossa di Roma. La numero 4 del ranking si prende.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Niente da fare per Grant, la romana eliminata dagli Internazionali BNL d'Italia 2026
Leggi anche: Internazionali BNL d’Italia, delusione al Centrale: Paolini eliminata
Argomenti più discussi: Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo.