Internazionali BNL d' Italia 2026 Cocciaretto eliminata

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata agli Internazionali BNL d’Italia 2026 dal torneo dopo aver perso contro Iga Swiatek al Centrale del Foro Italico. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-0 in favore della giocatrice polacca. La rappresentante italiana non è riuscita a superare il suo avversario e ha concluso il suo percorso nel torneo.

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Finisce qui la corsa di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali BNL d’Italia 2026. La tennista azzurra infatti è stata eliminata da Iga Swiatek al Centrale del Foro Italico col punteggio di 6-1, 6-0. Nel primo set non c’è partita sulla terra rossa di Roma. La numero 4 del ranking si prende.🔗 Leggi su Romatoday.it

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