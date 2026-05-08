Niente da fare per Grant la romana eliminata dagli Internazionali BNL d' Italia 2026

Tyra Caterina Grant è stata eliminata dagli Internazionali BNL d’Italia 2026 dopo aver perso il match contro la ceca Bartunkova. La partita, durata due ore e quindici minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 4-6 in favore dell’avversaria. Grant, tennista romana, aveva preso il posto di un’altra giocatrice ritirata per infortunio. La sfida si è svolta sui campi della manifestazione, con Grant che ha subito la rimonta della sua avversaria nel set decisivo.

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Tyra Caterina Grant abbandona gli Internazionali BNL d’Italia. La tennista romana subisce la rimonta ed esce sconfitta col risultato di 6-4, 3-6, 4-6 dal match, durato due ore e quindici minuti minuti, contro la ceca Bartunkova (nr 94 WTA) che ha preso il posto di Mboko ritirata per infortunio.Il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Tabelloni Internazionali BNL d’Italia 2026Sorteggio ufficiale dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Leggi anche: Internazionali BNL d’Italia 2026: la tradizione si rinnova al Foro Italico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Niente da fare, non si ferma la frana del governo; Civitanova, niente da fare: Perugia vince anche gara 3 e conquista lo scudetto; Niente da fare: i bambini di Catherine e Nathan restano per ora nella casa famiglia; Tennis, Atp Madrid: niente da fare per Cobolli, in semifinale va Zverev. Civitanova, niente da fare: Perugia vince anche gara 3 e conquista lo scudettoLa Lube ci prova fino all'ultimo, ma Perugia vince la terza sfida della finale scudetto per 3 set a 1. I marchigiani conquistano il primo parziale ma si fanno recuperare da Giannelli & C. che vincono ... rainews.it Inter, niente da fare per il big di Chivu: salta la sfida decisiva di Champions | VIDEO CMSlitta il rientro di un pilastro dell’Inter, chiamata a ribaltare il 3-1 maturato in Norvegia. Niente Champions per Hakan Calhanoglu, che sarà costretto a saltare il decisivo match di ritorno dei ... calciomercato.it ESPLODE IL TALENTO DI PAUL MAGNIER! Sulle strade di Burgas il francese classe 2004 vince la tappa inaugurale dopo una volata caotica e conquista la prima maglia rosa di questa edizione! Niente da fare per Jonathan Milan, 4° e battuto anche da T x.com "L’UFC non sembra aver imparato niente dal modo in cui è finita la faida tra Conor e Khabib e continua ad avere un solo modo per promuovere i propri incontri: attraverso il conflitto più esacerbato e senza limiti. Ormai abbiamo sdoganato il razzismo come se - facebook.com facebook