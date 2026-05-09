Internazionali BNL d’Italia delusione al Centrale | Paolini eliminata

Durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, la tennista toscana, campionessa in carica di Roma, è stata eliminata al secondo turno. Nel match disputato sul Campo Centrale, ha perso in rimonta contro la belga Mertens, con i punteggi di 6-4, 6-7, 3-6, dopo due ore e quarantuno minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria della giocatrice belga, che ha prevalso nei set decisivi.

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